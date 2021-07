Due passi in città tra pagine, luoghi e personaggi curiosi. Venerdì la “Passeggiata letteraria”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Senza troppo pretendere in termini di citazioni solenni, la parte culturalmente più attiva di Thiene si prepara a gustarsi una versione su misura del celebre detto latino Mens sana in corpore sano. Grazie a una delle iniziative inserite nel carnet di proposte della Biblioteca Civica di Thiene, che per venerdì prossimo – la data è il 23 luglio – “schiera” sui blocchi di partenza uomini, donne e libri per trascorrere una porzione di estate in compagnia non solo di lettori e concittadini – in realtà l’invito è aperto anche ai non thienesi -, ma anche di pagine e brani selezionati con cura dagli organizzatori.

Sarà un’occasione per “leggere” i luoghi di Thiene, con occhi e orecchie diversi, andando passo dopo passo – qui in senso più letterale che letterario – a scoprire in prima persona vie, quartieri, piazze e palazzi che sicuramente serbano qualcosa di curioso o addirittura misterioso da raccontare attraverso la voce prestata da alcuni dei presenti. Ma anche, chi lo sa, persone e personaggi più o meno noti legati alla città e all’Altovicentino, aneddoti e storie del passato che prendono spunto dalle diverse location che saranno toccate su un percorso non faticoso, adatto a tutte le “gambe”.

Ad ideare e rendere presto realtà lo scorcio di orario preserale da condividere è il gruppo di lettura locale “Libramente“, che indica nel cortile di fronte alla biblioteca come luogo di ritrovo (alle 18) per chi, in precedenza, ha provveduto alla prenotazione. La partecipazione all’iniziativa culturale è del tutto gratuita, con la richiesta agli aderenti di portare con se una bottiglietta d’acqua e magari scarpe comode per camminare, oltre alla mascherina di protezione. Per info e iscrizioni contattare la Sala adulti della biblioteca – all’interno 2 – al numero fisso 0445.804945.

Da ricordare anche la conclusione di un altro progetto, stavolta dedicato ai più piccoli e alla scoperta dei cinque sensi, sempre nella data del 23 luglio. Nel pomeriggio la curiosità avvicina alle “Storia da toccare”, novità proposta da Silia Anapoli e rivolta a bambini dai 6 agli 8 anni (alle 17) e ai ragazzini dai 9 agli 11 (alle 15.30). Grazie all’utilizzo dei cosiddetti libri tattili i giovanissimi lettori a 360° saranno condotti a interpretare la lettura oltre alle parole, attingendo a sensi solitamente “lasciati in disparte” nelle abitudini. Anche in questa opportunità l’ingresso è libero, previa prenotazione (allo stesso numero 0445.804945, digitando interno 3).