Ditta fittizia in Istria per nascondere al fisco 9 milioni di ricavi. Nei guai gioielliere

Si è fondata sull’asse Italia-Slovenia e più precisamente su quello Veneto-Istria la truffa ai danni dell’erario messa in atto da un imprenditore nel campo del commercio di preziosi di Breganze. Nascondendo ricavi per circa 9 milioni di euro secondo i finanzieri delle Fiamme Gialle vicentine. Si tratterebbe di un illecito orchestrato “in famiglia” da due coniugi.

Protagonista della vicenda di presunta evasione fiscale internazionale, e per questo denunciato dopo mesi di accertamenti con il supporto della polizia tributaria slovena, un 49enne vicentino (P.P. le sue iniziali fornite) con la complicità della stessa moglie, sulla carta formale proprietaria dell’azienda in Veneto, mentre il marito è risultato essere socio unico dell’attività fondata in Slovenia anni addietro.

Alla ditta vicentina, che solo formalmente non esisteva sul suolo italiano ma di fatto ci operava producendo un elevato volume d’affari, è stata sequestrata per equivalente l’importo complessivo di 3 milioni e 824 mila euro circa. Liquidi e valori destinati alla confisca a tutela dello Stato in caso di condanna. Il 49enne breganzese risulta denunciato presso il Tribunale di Vicenza, dopo il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip. In sintesi, il commerciante di preziosi e orologi di lusso aveva manipolato in maniera vietata la corretta condotta richiesta per operare nel mercato. Aveva acceso un’attività nella penisola d’Istria, accessibile in tre ore di auto, ma di fatto nel luogo indicato dagli incartamenti amministrativi e fiscali non sussisteva una sede munita di mezzi strumentali o personale, come specificano i finanzieri nella nota diffusa stamattina. Di fatto, si trattava di un capannone vuoto, specchietto per le allodole finalizzato ad accedere a benefici fiscali illeciti con la conseguenza di turbare il libero mercato.

Secondo la tesi investigativa gli affari si svolgevano in realtà a Breganze, dove tra l’altro in un ufficio è stato ritrovato il timbro con marchio dell’azienda slovena. Tutti i clienti e i fornitori, non a caso, sono risultati italiani, altro elemento sospetto che ha recitato un ruolo decisivo nel convogliare le indagini. La ditta vicentina invece presentava come cliente unico la società in Slovenia gestita da suo marito, operante nel commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria. I successivi approfondimenti eseguiti sull’istriana permettevano di constatare l’esterovestizione della stessa, ossia la fittizia sede all’estero, dal momento che, di fatto, era gestita esclusivamente dall’Italia.

Decisiva per mettere “nero su bianco” la denuncia conclusiva – riferita al quadriennio 2013-2016 – la perquisizione avvenuta presso l’abitazione privata del breganzese, che proprio qui ha dimostrato la stabile dimora, ultimo tassello per dimostrare che l’attività si svolgeva concretamente in Italia. Omettendo di renderla “visibile” al fisco e quindi versare le imposte obbligatorie. Motivo per cui d’ufficio è stata attribuito un numero di partita Iva e avviate le procedure finalizzato alle procedure di risarcimento all’erario, quantificato per ora in circa un milione di euro per la sola Iva non corrisposta. Oltre a denaro liquido in contri correnti e depositi di risparmio, la Guardia di Finanza ha sequestrato anche l’abitazione della coppia di coniugi e una villa sempre a Breganze che, proprio nei giorni precedenti alla conclusione delle indagini, era stata ceduta a titolo gratuito alle figlie. Anche in questo caso si tratta di una condotta non concessa dall’ordinamento.