L.R. Vicenza – Pisa 4-4. Le pagelle tifose

Sagra del gol e dell’assurdo tra Vicenza e Pisa nella quinta giornata di campionato di Serie B per i berici, giocata sabato 31 ottobre. Passati in vantaggio, i vicentini subiscono la rimonta del primo tempo, chiuso in parità dal gol del berico Meggiorini. A fine primo tempo il Pisa resta in dieci, e nonostante ciò il Vicenza nella ripresa non riesce a vincere. Va avanti 3-2, subisce due prodezze balistiche da fuori area del capitano pisano Gucher, e pareggia infine col giovane Da Riva. Due punti buttati e atteggiamento da dimenticare per la banda Di Carlo, penultima in classifica ancora senza vittorie.

GRANDI: sia chiaro, ha qualche responsabilità, ma la difesa non gli filtra niente.

SOLO 5

BERUATTO: Tanta volontà, corre, ma troppa foga, presentandosi puntuale con l’ennesimo giallo.

SQUILIBRATO 5,5

BRUSCAGIN: Tutto sommato fa il suo, difende senza affannarsi troppo a spingere.

PRUDENTE 6

PADELLA: Nervosetto e insicuro. Cade in una ingenuità inutile nel rigore contro.

POLLO 5

CAPPELLETTI: Probabilmente dimostra di essere lui il perno in difesa quest’anno.

Segna anche con una staccata importante di testa.

MATERAZZI 6,5

PONTISSO: Purtroppo giornata negativa per lui, lo si nota solo per un errore che ci costa un gol.

RIMANDATO 5

RIGONI: Cerca con esperienza e corsa di tener su un centrocampo sempre in difficoltà.

LAVORATORE 6

NALINI: Corre, crossa e si imbuca.

Scheggia 6

DALMONTE: E’ uno dei pochi valori su cui attaccarsi.

Assist e gol annullato.

DIAMANTE 6

GORI: Segna e va vicino alla doppietta, per il resto sportellate e impegno

ONESTO 6

MEGGIORINI: Gol di opportunismo, sacrificio e lavoro.

MAI BANALE 6

DI CARLO: Gestisce male la partita, cambia sciaguratamente Rigoni per Da Riva.

Non trasmette cattiveria.

Se avesse un altro cognome inizieremmo già a chiedere la testa.

INSUFFICIENTE 5