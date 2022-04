Fiat 500 esce di strada e abbatte tubo del metano. Ferito un 19enne, salvato da due giovani

Momenti di puro panico stamattina, poco dopo le 9, lungo la strada provinciale Vecchia Gasparona in territorio di Breganze, dopo l’uscita di strada diuna Fiat 500 finita ribaltata nel fossato adiacente alla carreggiata e con il vano motore andato in fiamme. Tutto questo a causa dell’impatto fortuito con una centralina del metano, con il condotto divelto e fuga di gas infiammabile inevitabile, mentre all’interno dell’abitacolo il conducente di soli 19 anni era rimasto ferito e incastrato, mentre l’incendio rischiava di estendersi a tutta la vettura.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno definito come “provvidenziali” l’intervento tanto coraggioso quanto abile di due ragazzi del posto, che si sono procurati un estintore da un autobus di passaggio e hanno così spento le fiamme prima dell’arrivo degli operatori del 115.

“Il loro intervento coraggioso ha salvato la vita al conducente”, come assicurano i pompieri della squadra di Bassano del Grappa intervenuti sul posto, lungo la Sp 8 in via Gasparona. Gli stessi hanno poi messo in sicurezza l’auto ed estratto il giovane 19enne dalla Fiat 500: il giovane ferito è stato preso in cura dal Suem 118 e inviato in ospedale per accertamenti. Le generalità dell’automobilista vicentino per il momento rimangono sotto riserbo, in attesa dell’evolversi della situazione di salute.

Il personale di emergenza, dopo il salvataggio del guidatore, ha monitorato il dardo di metano, che è stato spento all’arrivo del tecnico della rete gas risolvendo il problema. Sul posto per i rilievi del sinistro sono giunti i carabinieri della stazione locale.