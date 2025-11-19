In giro nel mondo in sella ad una moto, la grande avventura di Francesca D’Alonzo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Appuntamento venerdì 21 novembre alle 20.30 nella Sala Alda Merini di Breganze con Francesca D’Alonzo, motociclista e storyteller che racconterà alcune delle sue esperienze nel mondo in sella alla sua motocicletta.

L’appuntamento, patrocinato dal Museo Moto Laverda e dalla Commissione Cultura de Comune di Breganze, si inserisce nella chiusura dell’anno in cui a Breganze si è svolta la decima edizione della rassegna “Mercoledì in viaggio”.

Francesca d’Alonzo, motociclista giramondo e coinvolgente narratrice, racconterà le sue esperienze in posti non convenzionali del mondo, dove ha vissuto esperienze culturali profonde ed avventure incredibili.

Laureata in giurisprudenza e in psicologia, con un’esperienza di analista nella City di Londra, dopo aver praticato danza e provato sport come il canyonig, il surf, il parapendio, è salita per la prima volta in una moto, non da passeggera, nel 2020 e non ne è più scesa. Ha percorso 120mila chilometri in quattro anni, attraversando 42 paesi. Ambassador Yamaha, è la motociclista con il maggior numero di followers sui social.

