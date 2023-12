La nuova sala polifunzionale sarà intitolata a una donna: sondaggio on line fra i breganzesi

L’amministrazione comunale di Breganze ha deciso di intitolare la nuova Sala Polifunzionale di via Generale Maglietta a una figura femminile che si sia distinta in ambito culturale a livello nazionale, contribuendo, con le proprie esperienze lavorative e di vita, a scrivere la storia del nostro Paese. Troppo poche infatti le donne le cui gesta trovano riscontro anche nel tempo nelle comunità locali.

Per scegliere il nome, Il Comune ha lanciato quindi un sondaggio on line al quale i cittadini di Breganze possono partecipare entro il 31 dicembre.

“E’ una scelta importante – spiega la sindaca Piera Campana – per una sala che rappresenta, per la nostra comunità, il luogo della partecipazione e si pone quindi come un riconoscimento al valore del protagonismo femminile nella società”. La votazione è anonima ed è aperta, come detto, a tutte le cittadine e cittadini di Breganze. Sarà possibile inviare il proprio contributo entro il 31 dicembre 2023.

Cinque le donne che si sono distinte nella vita pubblica italiana fra cui scegliere: la giornalista Tina Merlin, la fotografa Letizia Battaglia, l’astrofisica Margherita Hack, la poetessa Alda Merini, la prima donna al mondo ad essersi laureata (all’Università di Padova nel nel 1678, in Filosofia) Elena Lucrezia Cornaro.

Al termine della consultazione verranno esaminate le risposte pervenute e, nella prossima primavera, sarà organizzata una cerimonia di intitolazione pubblica.