L’antico (e affascinante) mestiere del fabbro: domenica porte aperte al Maglio Tamiello
Esiste un luogo, in quel di Breganze, dove si può ancora oggi respirare l’atmosfera del XVI secolo. Un’officina la cui attività è stata portata avanti, nel corso del tempo, grazie alla sola forza delle braccia, del fuoco e dell’acqua. Tale luogo è il Maglio Tamiello, e domenica 14 settembre sarà possibile visitarlo grazie all’apertura al pubblico organizzata dal Gruppo Fai Giovani di Vicenza.
Fin dal Cinquecento, l’antico maglio ha contribuito a forgiare (letteralmente) la storia di Breganze. Al suo interno, per secoli, hanno lavorato i fabbri della famiglia Tamiello, creando strumenti utili alla vita e al lavoro di tutti i giorni. Il maglio, tutt’ora funzionante per scopi dimostrativi, è ora un museo dedicato al racconto e alla scoperta dell’antico e affascinante mestiere del fabbro.
L’officina rappresenta uno dei magli battiferro a ruota idraulica tra i meglio conservati d’Europa, portavoce della memoria storica delle numerose officine presenti un tempo sul territorio. All’interno del museo si trovano i principali macchinari, diversi attrezzi manuali appartenuti all’ultimo fabbro operante, Angelo Giusto Tamiello, un’esposizione di oggetti di vita quotidiana ed un interessante archivio.
I “majari” hanno svolto la propria attività dalla seconda metà del Cinquecento fino ai primi anni Ottanta del secolo scorso, e il pezzo forte del museo è costituito dall’imponente macchinario del maglio, denominato “a testa d’asino” a causa del tipico movimento e della forma caratteristica. Bruno Tamiello conserva oggi con dedizione quanto ereditato dal padre Angelo e mantiene vivo il maglio, la fucina, la mola e i macchinari.
La visita di domenica, insomma, offrirà ai partecipanti l’opportunità di lasciarsi incantare da un luogo che custodisce secoli di tradizione. L’evento si terrà a cura dei proprietari del maglio. Due i turni previsti, alle 16 e alle 17.15, con un contributo a partire da otto (per gli iscritti Fai e gli under 35) o dieci euro (non iscritti). Consigliata la prenotazione sul sito del Fai (i posti sono limitati). Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere al seguente indirizzo email: vicenza@
faigiovani.fondoambiente.it.
1 di 3
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.