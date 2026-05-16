Doveva scontare i domiciliari per reati commessi 20 anni fa: arrestato dai Carabinieri

Un uomo sul quale pendeva una pena da scontare agli arresti domiciliari per fatti accaduti 20 anni fa in Emilia Romagna è stato individuato dai Carabinieri di Breganze che lo hanno arrestato e riportato dove deve scontare la condanna. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, legato a una condanna definitiva a un anno e quattro mesi di reclusione per furto in abitazione e utilizzo illecito di carte di credito commessi all’epoca nella provincia emiliana. L’11 maggio, durante un’attività di capillare controllo sul territorio, i militari hanno rintracciato l’uomo.

L’operazione chiude il cerchio su vicende giudiziarie risalenti all’anno 2006. Al termine delle scrupolose formalità di rito, i Carabinieri hanno accompagnato l’arrestato nel domicilio indicato nel provvedimento, luogo in cui sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare. “L’operazione si inquadra perfettamente nel quotidiano e instancabile impegno dei Carabinieri, costantemente in prima linea non solo nella prevenzione e repressione dei reati, ma anche nella mirata ricerca e cattura dei soggetti che cercano di sottrarsi ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria”, spiegano dall’Arma.

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