Dopo sette anni ritorna la Vespaiolona: calici in tour tra le cantine della Doc Breganze

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C’era un evento a Breganze che celebrava l’inizio dell’estate con il sapore fresco e vivace del vino Vespaiolo: la Vespaiolona, appuntamento che ogni anno attirava migliaia di visitatori in un tour organizzato alla scoperta delle cantine della Doc (Denominazion di Origine Controllata) Breganze. Dopo sette anni di pausa, Breganze è pronta per il suo atteso ritorno: venerdì 19 giugno la Vespaiolona tornerà infatti in scena con un’edizione che intreccia tradizione e rilancio territoriale, puntando su una formula diffusa di tour e degustazione nelle cantine, accompagnata da una festa in centro storico con piazza Mazzini che diventerà il cuore dell’evento.

“Il ritorno della Vespaiolona – commenta Giuseppe Vittorio Santacatterina, presidente del Consorzio per la Tutela della Doc dei vini Breganze – è stato fortemente voluto dal territorio, dalle cantine e dall’amministrazione comunale, consapevoli del valore che questa manifestazione ha saputo generare negli anni. Torniamo con un’edizione che vuole essere prima di tutto un’esperienza di scoperta: delle cantine, della nostra identità enologica e del paesaggio che caratterizza la Doc Breganze, un patrimonio che merita di essere conosciuto anche oltre i confini regionali. La denominazione riunisce realtà diverse, spesso di piccole dimensioni, ma con una forte personalità: ogni cantina rappresenta un’espressione unica del Vespaiolo e del contesto collinare in cui produce i suoi vini. Per questo atteso ritorno le cantine non proporranno solo degustazioni, ma anche racconti e abbinamenti legati al territorio e alle sue produzioni locali”.

Il Vespaiolo Doc

Se il Torcolato rappresenta l’anima meditativa dell’uva autoctona Vespaiola, ottenuto dal suo appassimento nei solai delle cantine, il Vespaiolo Doc Breganze ne esprime il carattere più fresco e sapido. Negli anni si è affermato come uno dei vini più rappresentativi del territorio, protagonista di abbinamenti iconici come il baccalà alla vicentina e l’asparago bianco di Bassano. La Vespaiolona offrirà l’occasione di scoprirne le diverse interpretazioni, dalle versioni ferme a quelle spumantizzate.

Il programma

La macchina organizzativa è guidata dal Consorzio per la Tutela della Doc dei vini Breganze in collaborazione con DuePunti Eventi e il Comune. L’evento si terrà dalle 19 all’1:30 (chiusura cassa e musica a mezzanotte e mezza). Programmi dedicati, tra degustazioni, abbinamenti gastronomici e momenti di intrattenimento, saranno offerti dalle undici cantine partecipanti: Cantina Beato Bartolomeo Da Breganze, Cantina Zoe, Col Dovigo, Contrà San Felice, Costa del Sole, IoMazzuccato, La Costa, Tenute Fosca, Le Vigne Terre di Confine, Transit Farm, Vitacchio Massimo.

Un servizio di bus navetta garantirà il collegamento tra il centro di Breganze e le cantine. Da Piazzetta delle Poste partiranno gli autobus per le cantine IoMazzuccato (linea 1), Le Vigne Terre di Confine (linea 2), La Costa e Tenute Fosca (linea 3). Da Piazza Mazzini partiranno i trenini per le cantine Col Dovigo e Vitacchio Massimo (linea 4). La Cantina Beato Bartolomeo in via Roma sarà invece raggiungibile a piedi.

Il kit-pass: dove acquistarlo

In piazza Mazzini sarà allestita un’ampia area degustazione a cura delle cantine Costa del Sole, Cantina Zoe, Contrà San Felice e Transit Farm con proposte food e intrattenimento musicale. L’accesso alle cantine e all’area degustazione wine & food in piazza, incluso l’utilizzo di autobus e trenini, sarà consentito solamente ai partecipanti muniti di kit-pass acquistabile da ieri, lunedì 11 maggio esclusivamente sul sito vespaiolona. ticket4event.it (fino a esaurimento dei posti disponibili). Il costo di 33 euro include servizio navetta, intrattenimento musicale, bicchiere, tracolla porta bicchiere e cinque assaggi di vino Doc Breganze (dal prezzo sono escluse le commissioni di servizio). I kit-pass acquistati online potranno essere ritirati, presentando il voucher di conferma della prenotazione, nei seguenti giorni: martedì 16 e mercoledì 17 giugno presso la sede del Consorzio in Via Roma 100 a Breganze dalle 11 alle 13:30 e dalle 16 alle 20:30; venerdì 19 giugno dalle 16:30 in piazza Mazzini.

La Vespaiolona è organizzata dal Consorzio per la Tutela della D.O.C. dei vini Breganze con DuePunti Eventi, con il patrocinio di Regione del Veneto, Comune di Breganze, Comune di Sarcedo e Comune di Fara Vicentino. Il programma completo è disponibile sul sito breganzedoc. it.

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