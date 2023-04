Lo sviluppo rurale della montagna vicentina passa per i progetti di comunità: il Gal presenta le linee guida

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le aree rurali tornano al centro dell’attenzione dell’economia veneta. Gal Montagna Vicentina (Gruppo Azione Locale) invita alla presentazione del bando Leader, che mette a disposizione del territorio regionale risorse per quasi 50 milioni di Euro, complessivamente, riservate agli interventi di interesse dei diversi Gal del Veneto. Una cifra che corrisponde a circa il 6 per cento degli 824,6 milioni di euro del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del Veneto per il periodo 2023-2027.

Domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 11, a Breganze nella Sala polifunzionale in via Gen. Maglietta 39, si terrà un incontro aperto al pubblico che dà il via alla fase di concertazione finalizzata a definire una strategia per lo sviluppo territoriale per la rivitalizzazione delle aree montane, secondo i fabbisogni emersi da una lunga fase di ascolto. La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione online tramite Eventbrite, disponibile dal sito montagnavicentina.com.

Dopo i saluti di Dino Panozzo, presidente Gal Montagna Vicentina, prenderà la parola Irene Gasparella, direttrice di Gal Montagna Vicentina, per illustrare i dettagli del bando Leader 2023-2027. Gli interventi del Gal sono strumentali all’attuazione della strategia che verrà concertata con gli attori economici e gli stessi portatori di interesse presenti sul territorio, chiamati a partecipare e a co-progettare, sotto la regia di coordinamento del Gal.

A cura di Studio Landes, incaricato dal Gal per le attività di autovalutazione del programma in chiusura (2014-2022), si terrà la presentazione dei risultati del monitoraggio che ha consentito di rilevare i fabbisogni espressi dal territorio, su cui si baserà la strategia in via di definizione.

Una delle parole chiave delle programmazioni per lo sviluppo territoriale è “progetti di comunità”. Per questo Riccardo Stocco, di Irecoop Veneto, presenterà alcuni casi di successo, buone pratiche che possono essere di ispirazione per i progetti che i partner sono chiamati a delineare in questo periodo. Infine, Marco Sandonà, consigliere di Gal Montagna Vicentina, illustrerà i principi guida per una costruzione di progetti che siano efficaci per i territori, e sostenibili nel tempo.