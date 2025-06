Schio come la vedono loro: al via la mostra delle foto che raccontano la città vista dai giovani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Verrà inaugurata dopodomani, mercoledì 4 giugno alle 10, presso Palazzo Toaldi Capra, la mostra “Occhi nuovi su vie antiche“, frutto del percorso svolto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) di Schio, in collaborazione con le scuole secondarie di primo grado cittadine. Un’esposizione fotografica che dà voce e sguardo ai più giovani, capaci di rileggere con originalità e sensibilità la città attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica.

La mostra raccoglie gli scatti realizzati da ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, che hanno preso parte al laboratorio fotografico condotto dal fotografo Youssef Dalima, e gli elaborati prodotti dagli studenti degli Istituti Comprensivi “Il Tessitore”, “Fusinato” e “Battistella”, nell’ambito di progetti scolastici dedicati alla storia e all’identità di Schio. Il progetto ha preso forma durante la primavera 2025, quando i ragazzi e le ragazze del CCRR hanno deciso di raccontare Schio dal loro punto di vista, visitando e fotografando luoghi simbolo della Città: dal Giardino Jacquard alla Fabbrica Alta, passando per il Faber Box, il Teatro Civico e l’Oratorio dei Salesiani.

Durante l’incontro-inaugurazione, i ragazzi e le ragazze presenteranno le numerose attività svolte dal CCRR sui temi proposti dalle varie commissioni (Sport, Gioco e Promozione alla Salute; Ambiente; Cultura e Istruzione; Sociale, Politiche Giovanili e Comunità). Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) di Schio è, infatti, una delle più significative esperienze di democrazia partecipativa giovanile del territorio: nato con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani delle scuole secondarie di primo grado nella vita della comunità locale, dando loro la possibilità di esprimere opinioni, proporre idee, realizzare progetti e contribuire al miglioramento della città. Non si tratta quindi di un gioco di ruolo, ma di un vero e proprio organo consultivo giovanile, con un funzionamento autonomo ma in costante dialogo con l’amministrazione comunale. Il CCRR educa alla partecipazione, alla responsabilità civica e alla gestione della cosa pubblica attraverso il confronto su temi ambientali, urbani, sociali e culturali.

“Questa mostra rientra tra le iniziative promosse nell’ambito di un progetto in cui ho creduto fin dall’inizio – precisa il sindaco Cristina Marigo, che nel 2016, da assessora al sociale e all’istruzione, promosse la nascita del CCRR – ovvero quello di offrire ai giovani uno spazio reale di partecipazione, fondamentale per costruire una cittadinanza consapevole. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è un laboratorio di idee, una vera palestra di democrazia ed iniziative come questa mostra dimostrano quanto i giovani possano contribuire attivamente alla vita culturale della nostra Città”. Il CCRR attualmente in carica – eletto a dicembre 2023 – è composto da 25 giovani consiglieri eletti dai coetanei nei tre istituti comprensivi cittadini. A guidarlo è la sindaca dei ragazzi, Irene Giulia Manea: i consiglieri si riuniscono una volta al mese presso il Faber Box, e partecipano attivamente a progetti, eventi e iniziative cittadine.

La gestione e l’accompagnamento del CCRR è affidato alla Cooperativa Radicà, realtà attiva dal 2002 nell’Altovicentino, specializzata in percorsi educativi, partecipativi e di animazione sociale. Un team di educatori, sociologi, psicologi e animatori cura ogni aspetto del progetto, assicurando un per-corso di qualità, coerente con i bisogni e le potenzialità dei giovani coinvolti. La mostra invece, sarà visitabile dalle scolaresche giovedì 5 e venerdì 6, dalle ore 9 alle 13, mentre risulterà aperta al pubblico sabato 7 e domenica 8 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.