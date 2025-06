Pugno in faccia all’autista che rifiuta di fare una sosta non prevista. Denunciato 23enne

Ancora momenti di tensione a Montecchio Maggiore dove un autista dei mezzi pubblici di proprietà di Società Vicentina Trasporti (Svt) è stato aggredito a bordo del mezzo su cui era in servizio e alla guida. Il tutto dopo aver negato uno scalo non previsto dal piano delle fermate a un giovane utente di 23 anni, nel pomeriggio di venerdì.

Ricevendo come risposta furiosa prima delle minacce e infine un pugno al volto, violento al punto da far sanguinare la vittima dell’aggressione. L’episodio si è concretizzato in viale Europa, quando un passeggero di nazionalità nigeriana ha scatenato la sua rabbia dopo una discussione sulla mancata fermata “a richiesta”.

Dopo aver assestato il colpo al viso dell’autista di Svt, pur di raggiungere il suo obiettivo il 23enne ha girato le chiavi dell’autobus sul pannello di guida, allo scopo – raggiunto – di spegnere il motore e scendere, per darsi alla fuga a piedi. Nel frattempo però altri utenti e testimoni del fatto hanno fatto partire una segnalazione al comando della Polizia Locale dei Castelli, consentendo agli agenti di di intervenire rapidamente.

Gli stessi poco lontano hanno rintracciato e fermato il responsabile, un extracomunitario già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio. L’episodio ha portato anche alla prima applicazione di una nuova norma del Regolamento di Polizia Urbana di Montecchio Maggiore, che ha visto il sanzionamento del responsabile per aver compromesso la pubblica tranquillità e il decoro, con una multa di 166 euro.

Prima di questo fatto di cronaca, nel corso della stessa mattinata una pattuglia era stata costretta a intervenire sempre in territorio castellano, ma in via Bivio a San Vitale, teatro nei giorni precedenti di un tentativo di molestie sessuali su una 13enne. Un uomo, privo di biglietto, si era rifiutato di fornire le proprie generalità ai controllori e di esibire un documento di identità. Dopo aver tentato di allontanarsi, all’arrivo degli agenti ha opposto resistenza cercando di sottrarsi al controllo, in atteggiamenti ostili tentando di divincolarsi. L’uomo, successivamente identificato in K.K.S.K., italiano di 60 anni residente a Chiampo, è stato denunciato per rifiuto di fornire le generalità a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre sanzionato per la mancanza del titolo di viaggio.