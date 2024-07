Cadavere in decomposizione trovato in una palazzina in Conca. Si tratta di un anziano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il corpo in avanzato stato di decomposizione di una persona anziana thienese, di 83 anni di età, è stato scoperto in città nella tarda mattinata di lunedì in zona Bosco, all’interno di un alloggio del secondo piando di una palazzina. L’appartamento in cui l’inquilino, un uomo, viveva solo, si trova in via San Gaetano.

A chiedere l’intervento di Carabinieri e degli operatori sanitari del Suem sarebbero stati oggi i vicini di casa, allarmati a fronte del forte odore proveniente proprio dal secondo piano occupato dal pensionato.

Una volta trovato accesso all’interno della proprietà, in questo caso senza che vi fosse la necessità di chiedere il supporto dei vigili del fuoco per forzare gli infissi, tutti gli incaricati hanno subito capito che si sarebbero presto trovati di fronte a un cadavere. Il caldo degli ultimi giorni estivi potrebbe aver accelerato il processo di decomposizione organica del corpo senza vita del thienese, pertanto saranno utili analisi approfondite per dare una data al decesso.

L’anziano viveva solo e, secondo le prime testimonianze raccolte dai residenti vicini presenti oggi in zona, pare che l’ottantatreenne non si vedeva in giro da almeno una settimana o forse più. L’identità dell’anziano è stata ritenuta da mantenere sotto riserbo, in attesa di riuscire a contattare dei parenti prossimi per comunicare loro la disgrazia avvenuta. Solo al termine di queste delicate azioni il nome della vittima – si pensa a una morte naturale o in alternativa a un incidente domestico -, sarà pubblicato.

Ai Carabinieri della compagnia di Thiene il compito di far chiarezza sulla triste vicenda, dopo l’informativa inviata in Procura di Vicenza dove è stato in seguito concesso il nulla osta per la rimozione della salma, affidata ad un’agenzia funebre. La notizia di cronaca sarà aggiornata nelle prossime ore.