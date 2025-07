Ares Line inaugura la nuova maxi sede di Thiene. A Zaia il taglio del nastro

Da Carrè a Thiene, si “mette comoda” la Ares Line, azienda altovicentina specializzata nel settore del comfort d’arredamento per uffici e grandi spazi, che ha inaugurato ieri la nuova (maxi) sede di Thiene da 22.400 metri quadrati di area. Che va ad aggiungersi agli spazi di showroom Parigi in Francia e di Toronto in Canada (uffici). All’esterno dello stabilimento di via Manin, a due passi dal casello dell’A31 Valdastico, sventolano le bandiere del Veneto, dell’Italia e dell’Unione Europea, richiami alle radici imprenditoriali della famiglia Zuccato e alla vocazione internazionale del lavoro ultratrentennale di Ares Line.

Con presenti al taglio del nastro rigorosamente in tricolore un parterre di autorità politico amministrative d’eccezione intorno al neo padrone di casa, l’ingegner Roberto Zuccato, presidente della società e già alla guida di Confindustria Vicenza in passato. Delegazione Regione Veneto guidata da Luca Zaia, della Provincia da Andrea Nardin, il Comune di Thiene rappresentato dall’assessore ai Lavori Pubblici Nazzareno Zavagnin, in prima fila anche Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza.

Un invito e un richiamo raccolto tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione di uno stabilimento da 10 mila metri quadrati al coperto. Sorge su due piani in via Manin, dei quali 2.300 dedicati a uffici, spazi espositivi, mense, caffetteria, palestra e area relax che segue la linea e anche la visione di Ares Line, che si autodefinisce “fabbrica produttrice di beni e di bene“. Con l’attenzione dichiarata alla crescita sostenibile, all’innovazione e, non ultimo, al benessere dei collaboratori.

Tra i rappresentanti di spicco del mondo produttivo vicentino presenti il presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Giorgio Xoccato, la guida di Confindustria Vicenza Barbara Beltrame, per Assufficio Gianfranco Marinelli. “Oggi celebriamo non solo la conclusione di un’opera edilizia significativa, ma la realizzazione di una visione che abbiamo immaginato, progettato e infine concretizzato con grande impegno e tenacia. Questo spazio, dal forte impatto estetico, è stato progettato mettendo al centro il rispetto per l’ambiente, l’integrazione con il territorio e, soprattutto, il benessere delle persone. Vogliamo creare un ambiente che ispiri chi lo vive ogni giorno, offrendo comfort, luce, spazi condivisi e stimolanti, in linea con la nostra visione di impresa responsabile e orientata al futuro,” dichiara Roberto Zuccato, Presidente di Ares Line.

La nuova sede va a spostare il polo produttivo da quella storica di via Brenta a Carrè, dove l’azienda ha costruito le sue fortune imprenditoriali a livello internazionale. Realizzata con un investimento di 12 milioni di euro, è un esempio virtuoso di sostenibilità, principio guida per opere di architettura e ingegneria performanti ed efficienti sia per le attività sia per l’ambiente. L’edificio vanta un alto indice di isolamento termico e acustico. La copertura è costituita da micro-shed, che forniscono luminosità e sui quali sono installati i pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva di 300.000 W, tale da garantire l’autosufficienza energetica per la produzione e la climatizzazione degli ambienti. Un sistema innovativo di gestione delle acque meteoriche convoglia le acque piovane verso trincee drenanti interrate con una capacità complessiva di 60.000 litri, permettendone la dispersione nel sottosuolo e contribuendo a prevenire le esondazioni. In caso di forti precipitazioni, infatti, i due bacini di laminazione dedicati garantiscono ulteriore sicurezza idraulica.

La sostenibilità del nuovo stabilimento non si rivolge solo alla tutela dell’ambiente ma rivela un’attenzione specifica per il benessere e la salute dei dipendenti. L’area produttiva e quelle di stoccaggio sono climatizzate, estate e inverno, grazie a dei canali microforati di nuova concezione, definiti “pulsori”, alimentati da pompe di calore. Per la climatizzazione degli uffici è stato utilizzato un sistema d’avanguardia con un reticolo di tubazioni integrate nelle doghe del controsoffitto, coadiuvato da fibra di poliestere ad alta densità per la fono-assorbenza. La qualità dell’aria è ulteriormente garantita da un sistema di ricircolo con filtraggio continuo e deumidificazione.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.