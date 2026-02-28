Portano dai carabinieri uno zaino smarrito: all’interno c’erano 1500 euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una storia di straordinaria onestà e senso civico ha visto protagonista la città di Vicenza. Una coppia di cittadini ha infatti permesso la restituzione di uno zaino smarrito

contenente documenti personali, effetti di valore e una consistente somma di denaro in contanti.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio. Una coppia di mezza età, mentre si trovava all’interno del cimitero cittadino, ha notato uno zaino di medie dimensioni di colore beige abbandonato. Incuriositi e preoccupati per il possibile smarrimento, la coppia ha deciso di non ignorare l’oggetto ma di recuperarlo e consegnarlo prontamente alle autorità. I due si sono quindi presentati presso la stazione carabinieri in via Muggia per formalizzare il ritrovamento. All’interno dello zaino, oltre ai documenti di identità, c’erano anche più di 1.500 euro in contanti.

Grazie a rapidi accertamenti è stato possibile rintracciare immediatamente il numero di telefono della proprietaria, anche lei una signora di mezza età che si era recata al cimitero poco prima. La donna, visibilmente sollevata, si è precipitata in caserma per recuperare i propri averi, facendo in tempo ad incontrare i suoi “benefattori”. Un dettaglio curioso ha arricchito la vicenda: il signore che ha effettuato il ritrovamento ha rivelato di aver prestato servizio in passato come carabiniere ausiliario, dichiarando con orgoglio che proprio quell’esperienza gli aveva insegnato i valori di integrità che lo hanno spinto a compiere il nobile gesto.

