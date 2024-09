Fungaiolo si smarrisce tra i boschi. Ritrovato in serata in località Torle

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è conclusa con lieto fine e con il recupero del 66enne fungaiolo vicentino la missione affidata ieri ai volontari del Soccorso Alpino, avvisati alle 17 della necessità di rintracciare l’appassionato, smarritosi tra i boschi dell’Altopiano. Per sua fortuna, in una zona dove era comunque presente il segnale telefonico, riuscendo così a restringere il campo delle ricerche che rischiavano di venire complicate dall’oscurità imminente.

Impegnata nelle ricerche di sabato la squadra del Cnsas di Asiago, che ha raccolto le prime informazioni sul percorso intrapreso in precedenza direttamente dal cercatore di funghi, uscito da solo dopo essere partito dalla sua abitazione di Lusiana.

Nel giro di un paio d’ore i soccorritori esperti della zona montana hanno individuato l’area dove si trovava l’uomo, in costante contatto telefonico, attivando le sirene per farsi sentire e quindi avvicinarsi fino all’incontro. E’ stato trovato in buone condizioni in località Torle, al confine tra Asiago e Caltrano. Una volta raggiunto lo hanno riportato alla macchina senza necessità di assistenza. Si era semplicemente perso, uscendo dall’itinerario iniziale.