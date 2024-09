MotoGP, Martin vince in Indonesia, Bagnaia è terzo: Ennesima partenza sbagliata

Jorge Martin domina e vince il Gran premio d’Indonesia, riscattando l’errore con caduta e conseguente decimo posto nella Sprint race di ieri. Lo spagnolo della Ducati Pramac porta a casa la vittoria in scioltezza, senza sbagliare nulla, dalla partenza fino al traguardo. E lo fa tenendo sempre a debita distanza la Ktm di Pedro Acosta, arrivata seconda sul podio, e la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, terza. Quest’ultima, con un filo di delusione, riesce a contenere i danni di una gara sottotono soltanto nel finale, per via della caduta del compagno Enea Bastianini e per la perdita di ritmo dei connazionali Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Dopo il trionfo di 24 ore fa, dunque, il campione del mondo in carica fa un altro passo indietro e torna a perdere punti in classifica rispetto a Martin. Al momento si trova infatti a 21 punti di distanza dallo spagnolo.

Spagnolo che, come detto, ha condotto una gara modello, con una partenza solida e veloce che gli ha consentito subito di dettare il ritmo in testa, seguito da Bastianini. Partenza non buona invece per Bagnaia che allo start sembra aver avuto qualche problema legato a un non meglio precisato saltellamento della moto. Pur restando in quarta posizione nel corso del primo giro, Pecco è scivolato poi in sesta già dal secondo, a causa dei sorpassi di Bezzecchi e Morbidelli.

Con Bastianini in difficoltà, Bagnaia ha tentato la rimonta cercando il ritmo giro dopo giro. Ma da metà gara Bastianini è tornato saldo in seconda posizione, salvo poi cadere quando mancavano pochi giri alla fine della gara. Quindi, Morbidelli e Bezzecchi hanno perso ritmo e si sono lasciati entrambi superare da Pecco che, così facendo, ha centrato un discreto terzo posto, prezioso per non esagerare con il distacco di punti in classifica rispetto al rivale Martin. Il secondo gradino del podio, come detto, se lo è preso Pedro Acosta ma va precisato che la sua moto si trova al momento sotto investigazione per accertamenti legati a una “pressione irregolare delle gomme“.

“Dopo la gara di ieri ero sicuro di partire bene – ha commentato a caldo Bagnaia – ma ancora una volta qualcosa ci è mancato. Prima al via ero forte in ogni gara, ora è un macello, scivolo sempre“, ha detto stizzito il pilota Ducati campione in carica. “Nel primo giro mi hanno superato in due. Alla fine, tutto sommato, considerando la gara quanto è stata dura, è andata bene. Ho faticato a superare Bezzecchi, poi con Morbidelli è stato un po’ più facile – ha concluso -. Finire oggi terzo è positivo“.