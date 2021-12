Il mago del legno che recupera gli alberi di Natale. La storia della “Fattoria del legno”

E’ laureato in Scienze Forestali ed Ambientali presso l’Università degli Studi di Padova, ma gli amici più stretti lo definiscono il “Mago del legno”. Lui è Andrea Zenari Bastian e in questi giorni è salito agli onori della cronaca nazionale grazie ad un video realizzato che sta diventando virale (vedi sotto). La sua storia è ricca di fascino oltre che contenere valori importanti in una società sempre più votata al digitale e meno al pratico.

La sua passione è strettamente legata alla natura, dalla salvaguardia delle piante alla ripopolazione dei boschi, del resto il suo percorso di studi lo ha portato ad occuparsi proprio di questo, ma ciò che ha fatto va oltre un semplice lavoro. La “Fattoria del legno” una sorta di laboratorio didattico nasce con l’intento di trasmettere l’idea del fattore, colui che si muove con l’asino, che coltiva la terra, produce formaggio e recupera il legno dandone una seconda vita.

Da quattro anni la Fattoria nel bosco, che si trova nella Pedemontana vicentina, effettua un servizio alquanto particolare, noleggia alberi di Natale vivi e consegnati in vaso direttamente alle famiglie, salvo poi andarli a recuperare dopo le festività per reimpiantarli allungandone così la vita. La fattoria si sviluppa nelle colline di Caltrano, in un area di circa cinque ettari, di cui due dedicati a vivaio, altri cinque ettari si trovano nell’Altopiano di Asiago in località Roana. Tutti gli abeti vengono coltivati in regime di sostenibilità recuperando alberi a rischio morte. Questo ciclo di produzione ha permesso alla fattoria di ricevere la certificazione Pfc per la gestione forestale sostenibile.

Nella “Fattoria del legno” Andrea Zenari ha voluto creare un ambiente accogliente per far vivere a chi si reca nel posto per scegliere quello che sarà il proprio albero di Natale una vera e propria esperienza da fattore di montagna, una sorta di percorso didattico che spiega come nasce un abete, come viene recuperato e quanto importante sia nell’ecosistema locale.