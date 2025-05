Idraulici che passione, la Zmc si racconta: “Il lavoro delle mani è un valore da difendere”

Da qualche anno punto di riferimento in tutto il vicentino, la Zmc Termoidraulica è anzitutto una famiglia che concilia l’amicizia dei soci fondatori – Pietro, Ermenegildo, Adriano e Ivan – con la passione per il lavoro manuale. Sede a Caltrano, la piccola ma vivace realtà imprenditoriale, conta su uno staff giovane e dinamico che poggia però le sue basi su quel saper fare che marca la differenza con le grandi multiservice.

Nata dalla fusione di due storiche aziende artigiane dove i giovani imprenditori hanno potuto apprendere tutti gli accorgimenti e le nozioni utili al buon idraulico, la Zmc si è subito distinta per affidabilità e capacità di personalizzare l’offerta in base alle necessità dei clienti: installazione di impianti termici e solari termici, pompe di calore, ristrutturazione chiavi in mano del proprio bagno, ma anche partner affidabile per la manutenzione di impianti industriali con abilitazione alla saldatura oltre che alla conduzione di grossi gruppi frigo. Senza mai rinunciare a quel servizio di pronto soccorso in caso di guasti o di piccole e grandi emergenze domestiche: “Questa sera doveva esserci anche il mio collega Ivan – racconta Ermenegildo ai microfoni di Gianni Manuel – ma unna perdita d’acqua che rischaiva di allagare una cucina, ci ha coscritti ad organizzarci diversamente”.

Un lavoro che richiede una formazione continua quello dell’idraulico, prima di tutto consulente capace di farsi interprete di esigenze sempre nuove ed in evoluzione: “I nostri clienti sono stimolati da ciò che vedono su riviste, tv e social – spiega ancora il giovane imprenditore – poi noi abbiamo il compito di tradurlo in base alle condizioni degli impianti e degli immobili che vengono ristrutturati, oltre alla disponibilità economica. Non sempre le cose di tendenza fanno rima con praticità, ma il bello del nostro lavoro è anche quello di regalare a chi si rivolge a noi un bello e possibile”. Un lavoro che richiede testa, intellegenza delle mani e anche qualche tuta sporca: “Alla sera arriviamo a casa abbastanza stanchi, – spiega il team di Zmc – ma convinti dell’importanza di ciò che facciamo: una volta l’idraulico era quasi una figura improvvisata, quasi un po’ sminuita, chiamata solo ad aggiustare qualche perdita alla meno peggio. Oggi svolgiamo un lavoro qualificato, innovativo e prezioso sia in ambito civile che industriale”.