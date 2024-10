La giornata ecologica diventa messaggio sociale: “Abbiate cura di ciò che è anche vostro”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Doveva essere una giornata ecologica come tante, dove l’affanno di ripulire vie e piazze da quintali di immondizie – già da sola un’opera meritoria di enorme valore – ma a Caltrano l’appuntamento “green” si è trasformato soprattutto in un’occasione di riflessione sull’importanza e la cura del patrimonio ambientale.

Tanto entusiasmo e oltre una quarantina i partecipanti, tra gli alunni della scuola Primaria del paese e alcuni volontari del mondo associativo, “Amici della Montagna” e Alpini su tutti. Partita proprio dai dintorni del plesso “E. De Amicis”, l’allegra comitiva ha battuto il sentiero verso il Parco della Sesura per poi compiere un giro ad anello intorno al paese, evitando le strade più trafficate proprio per ragioni di sicurezza.

Pochi i rifiuti raccolti, con stupore e quasi rammarico per il poco lavoro da fare da parte dei piccoli operatori ecologici attrezzati di tutto punto grazie al kit fornito tramite l’amministrazione comunale da Legambiente all’interno del progetto “Puliamo il mondo”: In qualche caso i volontari che precedevano il gruppo – sorride il sindaco Alberto Dal Santo anche lui ad accompagnare la brigata di piccoli pulitori – hanno volutamente gettato qualche cartaccia per dar soddisfazione ai bambini. La verità è che abbiamo tutti potuto apprezzare un territorio molto pulito e rispettato: questo è il messaggio più bello che potevamo dare ai nostri ragazzi. Quando abbiamo spiegato loro che tutto questo è anche loro e che avere cura di questo prezioso patrimonio verde, significa amare il proprio paese, si sono subito illuminati di gioia. Soddisfazione più grande non poteva esserci”.