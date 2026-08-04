Porto abusivo di armi e spaccio di hashish: denunciati due minorenni

Nell’azione di contrasto alla diffusione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti la Polizia Locale Nordest Vicentino ha messo a segno due distinti interventi che hanno portato alla denuncia di altrettanti minorenni.

Il primo episodio si è verificato a Calvene il 14 luglio, quando una pattuglia ha proceduto al controllo di un ciclomotore in transito sulla pubblica via. Alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, il conducente quindicenne ha sollevato la sella, lasciando scorgere all’interno del vano portaoggetti un coltello, un tirapugni in legno e alcuni involucri in cellophane contenenti complessivamente 13,3 grammi di hashish.

Successivamente, il 31 luglio a Thiene, durante un servizio di controllo delle aree verdi comunali in via Basilicata, gli agenti hanno notato tre giovani all’interno del Giardino dei Giusti. Alla vista delle forze dell’ordine, uno di loro si è avvicinato a una siepe per nascondere un involucro nella vegetazione, subito recuperato dagli operatori e risultato contenere 18,70 grammi della stessa sostanza stupefacente.

Entrambi i giovani sono stati accompagnati negli uffici del comando di via Rasa a Thiene e denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia per il possesso di droga ai fini di spaccio, oltre che per il porto abusivo di armi nel caso del quindicenne fermato a Calvene.

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