Schianto fra due auto, 36enne ricoverato in codice giallo

E’ stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Vicenza un 36enne che questa mattina alle 9 in via della Repubblica a Sandrigo, mentre guidava la sua Ford si è scontrato con una Volkswagen Golf.

Il 29enne Z.C. era alla guida di autovettura VW Golf, stava percorrendo via Della Repubblica con direzione di marcia verso Marostica. Giunto all’altezza del civico 29, per cause in corso di accertamento si è scontrato con l’autovettura Ford condotta da Z.A., 36enne che circolava sulla stessa via e con la stessa direzione di marcia. A seguito della violenta collisione le autovetture hanno perso il controllo andando ad urtare, danneggiandola, una recinzione privata. Z.A. ha riportato lesioni personali a seguito delle quali è stato soccorso da ambulanza del Suem 118 ed accompagnato in codice giallo presso l’ospedale di Vicenza.

Rilievi tecnici del sinistro stradale e regolazione del traffico a cura di una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino ambito Sandrigo.

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