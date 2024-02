Esplosione e incendio nel deposito, vigili del fuoco chiamati in forze per l’emergenza – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme incendio con richiesta di intervento di più squadre dei vigili del fuoco che si sono concentrate nella zona industriale sud di Carrè, a 500 metri circa dal confine con il paese di Zanè, poco prima delle 20 di sabato sera. Si è udita una forte esplosione, in due diversi momenti, percepita a distanza anche di chilometri, a ridosso della strada provinciale 116.

A esplodere sarebbero state delle bombole di gas installate pare all’interno di un deposito di alimenti che si trova in via San Lorenzo 11, in uno stabile – sventrato nella copertura e nella facciata a causa della violenta deflagrazione – che sorge alle spalle del Bar The Club 00. Parte degli infissi e del tetto sono finiti nel piazzale antistante.

I locali interni e gli uffici erano vuoti al momento dell’emergenza, scongiurando quindi la presenza di persone ferite. Sul posto dalle 20 di sabato sera almeno 20 gli operatori dei vigili del fuoco, giunti a bordo dei 6 automezzi tra autopompe e autobotti fatte convergere a Carrè dai vari distaccamenti dei pompieri e parcheggiati nel piazzale. Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri giunte dalla stazione di Chiuppano e dal comando di Compagnia di Thiene. Il boato ha attirato in strada parecchie persone, sotto la pioggia.

Le operazioni di spegnimento all’arrivo dei vigili del fuoco prima di Schio e poi dalle altre sedi del 115 sono state relativamente brevi, ma i sopralluoghi interni e le successive fasi di bonifica dell’area e della messa di sicurezza rischiano di protrarsi fino a tarda notte. L’edificio in questione potrebbe venire dichiarato pericolante e sarà sicuramente interdetto all’uso e all’ingresso. L’odore acre del fumo, nonostante la pioggia incessante, si percepiva a distanza di centinaia di metri dallo scenario dell’allarme.