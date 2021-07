Mercedes contro camion sotto il cavalcavia. Ferito l’automobilista e disagi al traffico

Stamattina intorno alle 8 si è registrato un incidente con relativi disagi alla circolazione sul punto di confine tra tre comuni vicentini, vale a dire Carrè, Zanè e Piovene Rocchette, sulla strada provinciale 349, una delle direttrici più trafficate negli orari dell’Altovicentino negli orari di punti.

Coinvolti nello scontro a due veicoli un mezzo pesante e una vettura di marca Mercedes, alla cui guida c’era un conducente, rimasto ferito, senza passeggeri nell’abitacolo. L’uomo di cui non si conoscono le generalità al momento si trova ora ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, distante appena 1,5 chilometri dal luogo d’impatto.

I soccorsi sanitari sono stati richiesti al numero d’emergenza 119 poco dopo le 8 di lunedì sul tratto di strada di fronte alla ditta “Maculan Arredamenti” e alla trattoria “Acquario”. Siamo nel territorio comunale di Carrè in via val d’Assa, nella zona industriale condivisa con la confinante Zanè, a poche decine di metri dal soprastante cavalcavia dell’autostrada A31 tra i caselli di Thiene e Piovene Rocchette.

L’automobilista ferito nella collisione è sempre rimasto cosciente e avrebbe riportato delle contusioni da valutare attraverso degli accertamenti in ospedale. Salvo complicazioni successive, non è a rischio la sua incolumità. L’uomo viaggiava a bordo di un veicolo suv proveniente da nord ed era impegnato in una manovra di per svolta verso la sua sinistra, per accedere a un’attività commerciale, secondo le prime indicazioni. In quel momento sarebbe stato urtato dall’autoarticolato nella stessa direzione di marcia.

Il camionista, cha ha subito prestato aiuto al conducente della Mercedes bianca rimasta a lungo ferma al centro della carreggiata, è illeso. Sul posto oltre ai soccorsi sanitari inviati dal vicino ospedale “Alto Vicentino” anche le pattuglie di polizia locale, ai cui agenti inviati sul posto spetta anche la ricostruzione ufficiale della dinamica del sinistro stradale con feriti, dopo aver completato i rilievi.

La notizia è in aggiornamento