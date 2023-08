Motociclo contro autocarro, a terra rimane un 52enne di Carrè ferito a una gamba

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sospetta frattura di una gamba per un cittadino di 52 anni di Carrè, rimasto ferito dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale ieri sera intorno alle 21.40 al rientro a casa in sella al suo scooter, al confine tra i Comuni di Carrè e Chiuppano nell’Altovicentino. La richiesta di soccorsi al 118 è giunta da via Alberi, lungo la Sp 116.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’evento stradale accidentale fornita dalla polizia locali Nord Est Vicentino, pare che la collisione sia avvenuta tra due veicoli che procedevano nello stesso senso di marcia, in direzione sud verso il centro urbano di Carrè.

Il contatto è avvenuto tra un autocarro di marca Fiat Iveco, con alla guida un 30enne di Chiuppano, e il motociclo Yamaha di proprietà del 52enne, scivolato a terra. Lo sbalzo ha portato lo scooterista a sbattere sull’asfalto e rotolare fermandosi sul ciglio della strada a contatto con il marciapiedi. Subito alcuni residenti della zona abitata e altri automobilisti di passaggio si sono prodigati per prestare aiuto e chiamare i soccorsi specializzati del Suem.

Sul posto è dunque giunta in una decina di minuti un’ambulanza con la squadra sanitaria di emergenza che si è occupata subito dello scooterista ferito e dolente in più parti del corpo. Le lesioni più gravi sarebbero state riportate ad un arto inferiore, con probabile fratture da valutare in sede ospedaliera dopo gli accertamenti diagnostici di natura ortopedico.

La missione di pronto soccorso si è conclusa con il trasporto a Santorso del ferito, in codice giallo, per le cure del caso, mentre sullo scenario dell’incidente di lunedì sera regolazione del traffico e i rilievi di rito si sono portati a termine a cura della pattuglia di polizia locale intervenuta a supporto.