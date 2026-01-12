Moto tampona un autocarro che sta per svoltare: grave un trentenne

Drammatico incidente stradale, poco prima dell’una di oggi, 12 gennaio, al confine fra Zanè e Carrè: nell’impatto fra un’auto e una moto, in via Del Costo, è rimasto gravemente ferito un trentenne.

D.F. di Piovene Rocchette, alla guida di una moto Bmw stava percorrendo via Del Costo diretto verso il centro di Carrè quando, all’altezza di via Colombara, per cause in corso di accertamento non si è accorto di un autocarro Tata condotto da D.M., un uomo di 40 anni di Fara Vicentino, che lo precedeva nella stessa direzione e che aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra su via Colombara.

La moto ha quindi tamponato con estrema violenza la parte posteriore dell’autocarro ed il conducente della Bmw è stato sbalzato in alto rovinando poi violentemente sull’asfalto. A seguito delle lesioni subite, il 30enne è stato trasportato da un’ambulanza del Suem 118 all’ospedale di Santorso in codice giallo/rosso. Illeso il conducente del’autocarro. I rilievi del sinistro e la regolazione del traffico sono stati effettuati da due pattuglie della polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene.

