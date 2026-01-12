Studentessa 22enne sparita da Teolo da ormai 7 giorni: ritrovata la bici. Le ricerche non si fermano

Settimo giorno di angoscia a Teolo (Padova) per la scomparsa della studentessa 22enne Annabella Martinelli, della quale non si hanno più notizie dalla sera di martedì 6 gennaio. Studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna, è uscita dalla propria abitazione intorno alle 20 a bordo della sua bicicletta, descritta in alcuni appelli come di colore rosa/viola, senza fare più ritorno.

Avrebbe detto ai genitori che andava a trovare un’amica. Dal giorno successivo, il7 gennaio, il suo smartphone risulta spento. La famiglia aveva presentato denuncia ai carabinieri nel corso della notte, non vedendola rientrare.

L’analisi delle celle telefoniche agganciate dal dispositivo ha indicato come area di interesse principale la zona di Teolo e dei Colli Euganei. È qui che si stanno concentrando le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Padova, che ha attivato il Piano di ricerca per le persone scomparse. Alle operazioni partecipano i vigili del fuoco, il soccorso alpino e speleologico veneto, le forze dell’ordine, la protezione civile e numerosi volontari. I soccorritori stanno perlustrando con attenzione le aree di Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice, battendo i sentieri e impiegando anche droni per le perlustrazioni dall’alto. Ieri le squadre hanno perlustrato strade e sentieri nelle aree di Passo delle Fiorine, Villa di Teolo, Monte Altore e nel territorio di Rovolon. Sono entrati in azione ancora una volta gli specialisti in topografia applicata al soccorso, due unità cinofile, due operatori Sapr (droni) e l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia.

Un elemento rilevante per le indagini è il ritrovamento della bicicletta della giovane, inluchettata, appoggiata lungo la strada bianca che si ricollega alla statale come scorciatoia in località Villa di Teolo, fatto che ha ulteriormente indirizzato le ricerche verso la zona collinare. A confermare la presenza di Annabella Martinelli a Teolo, secondo quanto riporta Il Mattino di Padova, anche una ripresa di videosorveglianza che la ritrae il 7 gennaio, il giorno successivo alla scomparsa, mentre percorre una strada del Comune in sella alla stessa bicicletta viola. Aveva in mano due pizze da asporto. Un fatto che potrebbe rafforzare l’ipotesi di un iniziale allontanamento volontario, insieme a qualcuno. Familiari e amici, che nelle scorse ore hanno diramato un appello sui social, non escludono che possa essersi spostata a Bologna o in zone vicine al capoluogo emiliano.

Della ragazza, però, ad oggi, nessuna traccia. Chiunque avesse visto Annabella Martinelli o fosse in possesso di elementi utili alle indagini è invitato a contattare immediatamente il 112 o la stazione dei carabinieri più vicina. Le ricerche proseguiranno senza sosta, con la speranza di ritrovare la giovane al più presto e in buone condizioni.

