Schianto furgone-auto-suv: feriti tutti e tre i conducenti

Poco prima delle 19, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Lorenzo a Carrè per un incidente tra tre auto: feriti tutti e tre i conducenti.

Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale 116, che da Thiene conduce a Chiuppano: I pompieri, arrivati dal distaccamento di Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi – un furgoncino, una Renault Clio e un Porsche Cayenne – mentre i tre conducenti venivano assistiti dal personale sanitario del Suem 118. Si tratta di due uomini e una donna, tutti e tre usciti autonomamente dai mezzi, nonostante il violento urto. I tre sono stati trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ancora in corso la rimozione dei mezzi da parte dei carri attrezzi.