Cervo in panico in centro: si rifugia nel parco di una villa. Recupero in corso e traffico in tilt

Traffico in tilt a Thiene nel pomeriggio per un cervo adulto che si è insinuato in pieno centro e, spaventato, ha tentato di sfondare il cancello di una villa nei poressi della rotatoria fra viale Bassani e via Monte Grappa, rifugiandosi all’interno del parco, probabilmente ferito.

Allertati da alcuni passanti, gli agenti della polizia locale hanno creato, come di prassi in questi casi, un cordone di sicurezza attorno all’animale, regolando il traffico intorno alle 16. Sul posto è presente anche la polizia provinciale e i carabinieri, nonchè i volontari del Cras di Arcugnano, il Centro Recupero Animali Selvatici Difesa Natura 2000. L’animale è stato sedato ed è in corso il recupero: verrà portato nel centro sul lago di Fimon solo nel caso in cui necessiti di cure. In caso diverso, verrà liberato in natura quando si sarà risvegliato.

La necessità di mettere in sicurezza l’animale, evitando che sia un pericolo per se stesso e per le auto in transito, ha provocato importanti rallentamenti che, uniti all’ora di punta, hanno mandato in tilt per ore la viabilità thienese, con incolonnamenti fino ai Cappuccini.

