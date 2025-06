Pensionata investita da un anziano mentre sta manovrando l’auto in retromarcia

Un’anziana è rimasta ferita questa mattina a Chiuppano dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia.

Protagonisti dell’incidente sono due anziani. L’ìinvestimento è avvenuto poco prima dell 11 di questa mattina, 11 giugno, in via Roma: A.B., 82enne di Piovene Rocchette stava parcheggiando la sua Lancia Y quando, durante una retromarcia, ha colpito per cause in corso di accertamento una 81enne di Marano Vicentino le cui iniziali sono A.D.

La donna proprio in quel momento stava infatti attraversando la carreggiata. A seguito dell’urto, la pensionata è stata sbilanciata ed è caduta a terra, sbattendo la testa sull’asfalto. Soccorsa da un’ambulanza del Suem 118, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso. Sul posto per i rilievi del sinistro è intervenuta la polizia locale Nordest Vicentino, che dovrà accertare ora l’esatta dinamica dei fatti, compresa la posizione della donna a piedi al momento dell’urto.

