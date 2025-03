Sicurezza sismica e check sullo stato di salute, Ponte dei Granatieri a senso unico alternato

Inizieranno oggi sino al prossimo 3 aprile per proseguire ancora da lunedì 7 a venerdì 11 aprile le indagini strutturali al ponte dei Granatieri commissionate dalla Provincia di Vicenza ed eseguite dal laboratorio Tecnocontrolli S.r.l. sotto la supervisione di Vi.Abilità Srl.

Un intervento quindi, quello previsto sull’asse viario lungo la SP 349 Costo, nei Comuni di Chiuppano e Caltrano, propedeutica a futuri interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico del ponte: lavori che riguardano il manufatto inaugurato nel 1957 e già oggetto di un corposo restyling nell’estate del 2020 quando, con una spesa di circa 800mila euro, si agì sulla regimentazione dello scarico delle acque meteoriche con il rifacimento dei giunti, il ripristino delle zone ammalorate e l’impermeabilizzazione del manto stradale oltre che la predisposizione di barriere di sicurezza a norma. Le attività dei prossimi giorni invece, consisteranno nel rilievo delle armature tramite strumenti elettronici, oltre a carotaggi di calcestruzzo e prelievo di barre di armatura, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza strutturale del ponte. Indagini strutturali che completano le analisi eseguite lo scorso novembre quando furono eseguiti dei sondaggi geotecnici della profondità di 30 metri necessari per caratterizzare il terreno.

Il ponte dei Granatieri, lungo la strada provinciale del Costo, fu costruito per migliorare la viabilità verso l’altopiano dei Sette Comuni e intitolato ai Granatieri di Sardegna, eroici difensori del Cengio nella Grande Guerra. Eretto fino a circa 40 metri dal fondo dell’Astico, grazie ad un imponente arco che scavalca il fiume da argine ad argine, il prezioso manufatto dovrà quindi tornare sotto i ferri: troppo pesante il traffico da sostenere – sia nei giorni feriali che in quelli festivi – con un casello autostradale a poche centinaia di metri, ed una strategicità che non consente sottovalutazioni. Tanto meno in ordine alla sua sicurezza.