Venerdì i funerali di Vinicio Tribbia, il direttore del tribunale di Vicenza morto improvvisamente

Si svolgeranno venerdì 12 dicembre alle 15 nella Chiesa arcipretale di Chiuppano i funerali di Vinicio Tribbia, direttore amministrativo del Tribunale di Vicenza da più di 20 anni.

65 anni, residente a Chiuppano, è morto nel sonno lasciando nel dolore i familiari e molte persone che ne apprezzavano le doti professionali e umane anche nel lavoro.

Prima di approdare al Tribunale di Vicenza aveva ricoperto il ruolo di funzionario amministrativo nel comune di Quinto Vicentino.

“E così te ne sei andato. Passerò lo stesso per il tuo ufficio, sai – sono le parole commosse che Igor Brunello, vice sindaco del comune di Carrè e avvocato ha dedicato all’amico – O mi fermerò all’entrata del tribunale, davanti alla macchina del caffè. E, come sempre, penserò a tutto fuorché ai processi o alle scadenze di cancelleria. Sarà un vagare tra i libri letti e i film visti e le storie della gente del paese. Come facevamo. Sarà un attaccarmi al tuo sorridere leggero. Che arrivava, lo so, da una profondità che percorreva anche gli abissi. Bello sarà continuare a sentirti raccontare. E intuire, in tribunale, l’ironia del tuo guardare. Mancherai”.

Tribbia sarebbe andato in pensione a breve. Il suo corpo senza vita è stato trovato in casa. Il 65enne non rispondeva alle telefonate né ai messaggi.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.