Ciclista urtato da auto al “Santo” di Thiene. Ricovero immediato in codice giallo

Si apre subito con un incidente sulle strade del Vicentino la giornata di cronaca. Si registra tra Thiene e Villaverla, in località Santo, dove un ciclista è stato urtato da un’automobile, provocandone la caduta sull’asfalto. Si tratta di un giovane uomo, un vicentino di 35 anni, in sella alla sua bicicletta diretto a Thiene. Alle 7.55 di mercoledì mattina l’allarme lanciato al Suem 118 con richiesta di soccorsi sanitari.

Il veicolo che ha investito A.B. – sono le iniziali della persona ferita – è un autocarro della marca olandese Daf, in fase di ripartenza dopo la sosta forzata sulla carreggiata a causa del traffico. Al volante un altro giovane vicentino, un 28enne di Mussolente (A.C. le iniziali) che si è subito attivato per soccorrere il ciclista.

Fortunatamente il 35enne non riportava gravi conseguenze e, soccorso da ambulanza del Suem giunta dall’ospedale di Santorso in via Santo, in territorio comunale di Thiene, è stato trasportato all’ospedale di Vicenza. Si parla di rientro in codice giallo, dunque, con lesioni di media gravità. Risultano in corso accertamenti diagnostici per valutare l’entità di eventuali fratture riportate nel doppio impatto sul mezzo pesante e al suolo.