Tamponamento in A4 in prossimità dello svincolo con la Spv. Mezzi pesanti coinvolti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un tamponamento autostradale sull’A4 sta creando notevoli difficoltà al traffico da Vicenza e Verona, a partire dalle 11 circa di mercoledì mattina. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Montebello Vicentino, coinvolgendo un numero per ora imprecisato di veicoli, tra cui ci sarebbero almeno due mezzi pesanti in transito in direzione di Milano.

Non si hanno notizie di persone ferite, sul posto si sono dirette le pattuglie in servizio della Polstrada, i vigili del fuoco e e i tecnici della rete autostradale per favorire la rimozione dei detriti e degli autoveicoli in panne.

Si è resa necessaria la chiusura temporanea dello svincolo per la Superstrada Pedemontana Veneta tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello in direzione di Milano. In seguito anche l’accesso da Vicenza Ovest è stato bloccato in ingresso, in modo da smaltire la coda di automezzi che si è creata in poche decine di minuti.

La notizia è in aggiornamento