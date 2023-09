Cliente su di giri scatena la baraonda all’Aldi. “Fatal” fu la pizzetta trangugiata tra le corsie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Movimentato episodio ieri pomeriggio a Thiene, poco dopo le 16, con scenario la filiale locale della catena di supermercati Aldi di viale Vittorio Veneto, aperto da poco più di un anno e mezzo in prossimità della stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito, dopo la chiamata al 118 con pronto intervento della polizia locale e di un’ambulanza del Suem, un giovane di 25 anni, residente nell’hinterland thienese, è entrato solo nel punto vendita – visibilmente alticcio come testimoniato dal personale – ed ha pensato bene di sfamarsi tra le corsie mangiando una pizzetta confezionata ancor prima di procedere al acquisto.

Un addetto del supermercato che si è accorto di quanto stava accadendo si è avvicinato ed è iniziato un serrato confronto che dal dialogo è tracimato in un faccia a faccia, complici le condizioni psicofisiche alterate del 25enne: il ragazzo ha morso l’operatore che a questo punto ha reagito per difendersi dall’aggressione con le maniere forti, secondo la versione fornita ad oggi.

Nel frattempo sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia locale Nord Est Vicentino e anche un’ambulanza. Il 25enne esagitato è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, dal quale è stato dimesso in serata. Anche il dipendente dei supermercati Aldi avrebbe in seguito fatto capolino in un centro medico di Padova, sua zona di residenza, al termine del suo turno di lavoro, per farsi medicare delle ferite superficiali eredità della zuffa e in particolare del morso.

Al momento non si hanno notizie di denunce, per le quali non si procederà d’ufficio viste le conseguenze non gravi sul piano fisico, ma è probabile che l’addetto ieri al lavoro nel punto vendita di Thiene, aggredito per primo secondo quanto pare appurato, nei prossimi giorni presenti una querela. Paradossalmente, lo stesso potrà fare il giovane cliente che ieri ha dato il via al trambusto, dopo il “passaggio” in ospedale e una prognosi di guarigione per lui comunque di pochi giorni.