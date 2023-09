Il cucciolotto Cioko cerca disperatamente casa: “E’ in canile da settimane e non ce la fa più”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha solo otto mesi Cioko, ed è stato abbandonato insieme al fratellino da chi aveva promesso che se ne sarebbe preso cura per sempre, ma mentre Miele è stato adottato lui da settimane è solo nella sua gabbia e si sta lasciando andare.

“E’ un cane giovane e vivace, affettuoso e giocherellone, ma si vede che è triste e non capisce perché all’improvviso si è ritrovato da solo e viene rinchiuso” spiega Federica De Pretto, presidente Enpa Thiene Schio, che sta disperatamente cercando di trovare una famiglia giusta per il giovane incrocio di Amstaff, di taglia contenuta.

Cioko è uno dei tanti cani vittime dell’egoismo umano, di chi adotta un cane e poi lo getta come un rifiuto, di chi non si informa sulle caratteristiche di determinate razze e quando si accorge che i cani hanno esigenze se ne libera senza pensarci su.

Cioko è bravissimo a camminare con il guinzaglio e quando i volontari lo portano a passeggiare dà un sacco di soddisfazioni. Ma avrebbe bisogno anche di correre, di giocare, saltare e invece puntualmente, da settimane, torna nel box.

“Adora l’acqua ed è bellissimo vedere quanto si diverte in una piscina che gli mettiamo a disposizione – continua Federica De Pretto – Si gode ogni momento in cui lo portiamo fuori dal canile e ci mostra con entusiasmo la sua gratitudine”.

Ma non c’è nessuna famiglia per Cioko dopo la passeggiata, solo le grate della gabbia in canile e una cuccia che non profuma di casa.

“Lo guardo e ogni giorno che passa vedo spegnersi un po’ di più la luce nei suoi occhi – dice la presidente Enpa –. Quando era qui con il fratellino Miele non aveva ancora compreso di aver perso la sua famiglia, ora che piano piano lo ha capito vedo che perde l’entusiasmo. Fortunatamente Miele è stato adottato, ma lui no e la situazione sta diventando insopportabile, soffre tantissimo la solitudine”.

Cioko non è un cane adatto a tutti. E’ di taglia media, più piccolo di un normale Amstaff, ma è molto vivace e ha bisogno di qualcuno che lo adotti con consapevolezza.

“E’ un cane vivace e attivo, salta molto e l’ideale per lui sarebbe una casa con un giardino e una adeguata recinzione oppure un appartamento con persone attive, dinamiche, che amino le passeggiate e che siano vitali come lui”, conclude Federica De Pretto.

Cioko è microchippato e regolarmente vaccinato. Per informazioni contattare via sms o Whatsapp il numero telefonico 347 2796801.