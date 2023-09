Scontro in zona industriale tra auto e camion: soccorse madre e bimba di 5 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale sul finire della mattinata a Schio, con soccorsi immediati inviati dal vicino ospedale di Santorso – a distanza di meno di un chilometro dal polo medico dal luogo dell’emergenza -, indirizzati in via Lago di Bracciano, dove l’autoarticolato e l’automobile (un’utilitaria di colore rosso) condotta da una donna sono venuti a contatto. A bordo con la madre anche una bimba di 5 anni, rimasta ferita.

L’allarme al 118 con richiesta di soccorsi urgenti è scattato alle 11.35 circa. Le operazioni da parte del personale sanitario risultano in corso a mezzogiorno, sul posto nell’area della zona industriale alle porte di Schio anche le pattuglie della polizia locale Alto Vicentino.

Lo scontro, avvenuto probabilmente per una mancata precedenza, è stato indicato tra le vie “dei Laghi” Bracciano e Albano. L’ambulanza inviata dal vicino polo Alto Vicentino è uscita in regime di codice rosso. Una volta sul posto, però, stando alle prime informazioni disponibili dalla centrale operativa del Suem, parrebbe che entrambe due ferite, quindi sia l’adulta che la bambina, non siano a rischio di incolumità personale. Illeso il camionista, subito attivo in prima persona a prestare aiuto.

La notizia è in aggiornamento