Aquila liberata sopra il “Costo” dopo l’intossicazione. Il rapace torna tra i “suoi” monti

Ha rischiato seriamente di morire avvelenata, a causa di un’intossicazione da piombo, dopo poche settimane di vita. Invece da oggi una giovane aquila è tornata a volare libera, grazie alle cure ricevute grazie all’impegno del Centro Riabilitazione Rapaci di Vicenza, con sede vicino al Lago di Fimon.

Da poco dopo le 13 l’aquilotto – il sesso è maschile – ancora di giovanissima età ha spiegato le ali, “lanciato” dai dintorni dei località Barricatella lungo la salita del “Costo” che porta da Cogollo del Cengio all’Altopiano di Asiago. L’occasione è stata una festa, con numerose autorità a partecipare all’evento.

A organizzare l’evento speciale e celebrare la buona notizia del rilascio dell’esemplare autoctono è la stata la Regione Veneto, in collaborazione con la Provincia di Vicenza, ente territoriale incaricato di gestire il centro di recupero a cui il rapace è stato affidato dopo il ritrovamento dell’aquilotto in un pollaio, tra l’altro in pianura, in condizioni di salute certo non incoraggianti sulla sua sopravvivenza.

Subito curata, è stata sottoposta a radiografie per verificare l’assenza di fratture che potevano essere conseguenza di una caduta, ma sembra che il volatile avesse invece trovato rifugio tra le galline, alle quali – ha assicurato il proprietario del terreno – “aveva fatto visita”, per usare un eufemismo, in altre occasioni. Le analisi hanno poi rivelato la presenza anomala di piombo dopo un prelievo di sangue, dando il via a una terapia di cure che ha portato a buon esito e quindi alla piena guarigione. E, tornando all’attualità, alla possibilità di restituirla al suo habitat naturale tra cielo e boschi della montagna.

L’animale del cielo è stato curato all’Università di Bologna, da specialisti veterinari in rapaci, crescendo di peso di un chilogrammo e riacquisendo le forze necessarie per riprendersi. Oggi pesa 4,5 chilogrammi.

L’articolo è in aggiornamento