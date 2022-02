Canna fumaria avvolta dalle fiamme, due squadre di vigili del fuoco per evitare “guai”

Anche nella prima serata di ieri è stato segnalato un intervento dei vigili del fuoco, nell’area dell’Ovest Vicentino e precisamente a Montorso, dove un problema al tetto di un’abitazione ha fatto scattare l’allarme incendio.

I vigili del fuoco sono quindi intervenuti in via Roggia di Sopra per le fiamme scaturite all’interno di canna fumaria di uno stabile abitato, disposto su due piani.

I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con un’autopompa, l’autoscala, un modulo antincendio e 7 operatori, hanno iniziato lo spegnimento, evitando l’estensione delle fiamme al tetto in legno. La canna fumaria è rimasta lesionata in più punti. Inibito l’uso dello scarico dei fumi fino ai lavori di riparazione. I lavori di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminati dopo circa due ore.