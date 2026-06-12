Camion di legname si rovescia sul Costo: viabilità bloccata da e per l’Altopiano

Poco dopo le 17 un camion pieno di legname si è rovesciato a Cogollo del Cengio lungo la strada provinciale del Costo: illeso il conducente, ma la strada è stata chiusa al traffico da e per l’Altopiano.

L’incidente è avvenuto poco sopra la Barricata: il camion stava salendo verso l’Altopiano quando all’uscita da una semicurva il carico si è rovesciato, insieme alla motrice, su un fianco. I tronchi hanno completamente invaso la carreggiata, coinvolgendo anche un furgone Fiat Scudo che stava scendendo verso la pianura con a bordo due giovani, rimasti miracolosamente illesi.

Sul posto poco dopo è transitato anche un mezzo dei vigili del fuoco di Asiago, che ha avvertito le forze dell’ordine. La carreggiata invasa dal legname ha reso impossibile il transito dei veicoli sia verso la pianura che verso Asiago. La strada è stata quindi chiusa a Tresché Conca e a Caltrano, fino alle 19,30, quando è stato possibile riaprire una corsia. Sul posto è stato necessario far intervenure un’autogru privata per la rimozione dei tronchi e del mezzo.

Notizia in aggiornamento

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.