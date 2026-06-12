Un grosso ramo si schianta nel cortile della scuola Zanella, per fortuna vuota

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Stamane alle 7.20 nel cortile della scuola Zanella di corso Padova a Vicenza un ramo di circa otto metri di un grande bagolaro carico di fronde, si è spezzato, rovinando al suolo. Non si sono verificati danni né a persone né a cose.

In quel momento l’edificio, che attualmente ospita i 60 bambini della scuola dell’infanzia Lattes e una ventina di iscritti ai centri estivi comunali, era ancora deserto.

“Appena informati dell’accaduto – ha detto l’assessore Cristiano Spiller – si sono recati sul posto i tecnici di Amcps, che gestisce il verde pubblico, e dei settori lavori pubblici e capitale naturale. Questo grande bagolaro, di quasi venti metri di altezza, era periodicamente controllato e non aveva dato prima di stamane alcun segno di cedimento”.

“Dall’ispezione eseguita oggi – spiega Spiller – si è tuttavia potuto verificare che sul punto di rottura, tra ramo e tronco, il legno interno era marcito, forse a causa di alcune fessurazioni del tronco dovute a vecchie potature. Si tratta di un fenomeno biomeccanico che non ha evidenti segnali esterni e, pertanto, risulta difficilmente prevedibile. Nelle prossime ore l’intera pianta sarà potata fin quasi alla base. Sarà inoltre eseguita un’accurata ispezione dell’esemplare ‘gemello’, che si trova al suo fianco, per valutare la necessità di ulteriori interventi. La nostra attenzione rimane massima, in particolare nei giardini scolastici e nei parchi. Dovunque abbiamo riscontrato pericoli per l’incolumità delle persone abbiamo previsto l’abbattimento delle piante malate o a fine vita; si tratta di interventi spesso impopolari, ma necessari a garantire la sicurezza dei cittadini”.

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“Questa mattina – ha aggiunto l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo – per ragioni di sicurezza la scuola è stata chiusa. Confidiamo che, eseguiti tutti i controlli necessari, la prossima settimana le attività scolastiche e dei centri estivi possano riprendere regolarmente”.

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