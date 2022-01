Casa in mezzo al bosco va a fuoco, impegnati 20 pompieri per scongiurare il peggio

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato in mezzo al bosco, in una abitazione lontana da luoghi abitati avvolta dalle fiamme con il rischio di compromettere anche la natura circostante. E’ questo ciò che è avvenuto mercoledì 5 gennaio, poco prima delle 20, in località Olmo a Cogollo del Cengio. Per domare la combustione sono serviti spiegamenti di forze importanti e tanto lavoro.

I vigili del fuoco sono accorsi da Schio, Vicenza e Thiene, sul luogo sono giunte due autopompe, un’autobotte e tre fuoristrada con i moduli antincendio boschivo. Le operazioni si sono dimostrate da subito complicate, la strada che porta all’abitazione, colpita dall’incendio, è stretta e dissestata oltre che non asfaltata e solo i fuoristrada sono riusciti con qualche difficoltà a raggiungerla. Sul posto 20 uomini impegnati, oltre che a circoscrivere le fiamme dell’abitazione, si è lavorato per salvaguardare il bosco che la circonda e che sarebbe potuto diventare teatro di un disastro ambientale. Ad aiutare i pompieri sono arrivati anche i volontari della protezione civile di Cogollo con un modulo antincendio boschivo.

Le operazioni sono terminate alle 4 di questa mattina, giovedì 6 gennaio, dopo ben 8 ore di lavoro. Il personale è riuscito a limitare i danni salvando parte dell’abitazione. Le fiamme si sono sviluppate nella parte della copertura più bassa del tetto dell’abitazione affiancata, composta da due falde di diversa altezza. Danni a tutta la parte sottostante del tetto composta da travi a vista oltre a danni da percolamento. Le squadre dei vigili del fuoco hanno potuto operare in prossimità dell’incendio soltanto con i moduli antincendio boschivi, in quanto la strada bianca che porta alla casa non permette il transito di mezzi pesanti. Questa mattina i tecnici dei vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per determinare le cause del rogo, al momento ancora ignote.

