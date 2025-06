Incendio nel rudere di campagna in zona Redentore. Intervento rapido dei pompieri

Le cronache del fine settimana evidenziano un intervento dei vigili del fuoco in territorio comunale di Malo, portato a termine nel pomeriggio di domenica in via Busati, nella zona campagnola di Borgo Redentore a ridosso della lingua d’asfalto”costituita dalla Superstrada Pedemontana Veneta.

Il fumo vistoso segnalato da un’abitazione rurale con deposito di materiali per l’agricoltura attiguo ha necessitato l’impiego urgente di due mezzi del 115 e cinque operatori pompieri sul posto. Alle 14.45 la chiamata di allarme, in circa tre quarti d’ora i soccorritori si sono adoperati per chiudere l’emergenza.

Dopo aver verificato l’assenza di persone o animali all’interno del rudere, si è proceduto allo spegnimento del focolaio attivatosi per cause da definire, con probabile concorso del sole e del caldo che ha caratterizzato la giornata di ieri. L’utilizzo dei mezzi in dotazione autobotte e autopompa ha permesso ai pompieri giunti dal distaccamento di Schio di spegnere in breve tempo l’incendio circoscritto, evitandone l’estensione allo spazio coperto adibito a deposito, limitandone i danni.

