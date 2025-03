Costo. Auto dritta al tornante, ferita una giovane donna

C’è forse l’eccesso di velocità all’origine di una fuoriscita autonoma di strada di un’auto, avvenuta pochi minuti prima della mezzanotte di oggi al quarto tornante della strada del Costo, nel comune di Cogollo del Cengio.

Secondo quanto ricostruito, l’auto, un’Audi A3 con a bordo 3 persone, tutte di giovane età, stava percorrendo la SP349 quando sarebbe andata dritta finendo per sbattere contro il muro di contenimento. Ad avere la peggio, una ragazza: sul posto, allertata da alcuni automobilisti di passaggio, un’ambulanza del Suem che avrebbe preso in carico la donna stabilizzandola, per dirigersi poi verso l’Ospedale di Santorso. Pesanti i danni anche al veicolo, andato quasi distrutto nella parte anteriore: solo tanta paura per gli altri occupanti dell’auto. Presente anche una pattiglia dei Carabinieri per i rilievi di rito oltre che per verificare l’esatta dinamica del sinistro.