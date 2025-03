Calcio, vittorie in rimonta per Milan e Inter. Nerazzurri in testa a +4 dal Napoli

Da Milano a Milano: Inter e Milan soffrono negli anticipi della 28esima di Serie A, vanno sotto di due reti contro Monza e Lecce ma poi ribaltano le rispettive gare vincendo 3 a 2. l'Inter così conferma il primato in classifica. Mentre il Milan potrà vivere una settimana tranquilla dopo le ultime sconfitte in serie. Pareggi invece tra Parma-Torino e Como-Venezia.

Inter in testa. A San Siro la formazione di Inzaghi si complica la vita nella prima frazione con Birindelli (32') che porta in vantaggio il Monza dopo la rete annullata a Lautaro, poi l'ex Keita Balde raddoppia (44'). La rete di Arnautovic (45'+1') manda gli uomini di Inzaghi al riposo sotto di uno, con l'avvio della ripresa con lo sprint per i nerazzurri che al 64' trovano il pari con Calhanoglu e il vantaggio al 77' con l'autorete di Kyriakopoulos. Vittoria che porta l'Inter ad allungare per il primo posto in classifica, col momentaneo +4 in attesa del Napoli. Per il Monza, invece, è sempre più l'ultimo posto.

Nel segno di Pulisic. Il Milan di Sergio Conceiçao è tornato a vincere in Serie A battendo 3-2 il Lecce in trasferta rimontando da 0-2 nel giro di tredici minuti. Al Via del Mare i rossoneri hanno completato un viaggio all'inferno con ritorno, subendo il primo gol di Krstovic alla prima ripartenza al 7' e il raddoppio al 59' dello stesso montenegrino. Nel mezzo due gol annullati per fuorigioco a Gimenez e Gabbia e due pali, uno per parte, prima della clamorosa rimonta. Al 68' l'autorete di Gallo su cross potente di Leao ha riaperto i giochi, poi è stato Pulisic a prendere per mano il Diavolo: al 73' si è conquistato il rigore che ha trasformato e poi otto minuti più tardi ha capitalizzato un assist di Leao.

Le altre gare. Parma e Torino pareggiano 2-2, un risultato che non può far felice i padroni di casa invischiati nella lotta per non retrocedere. Sono i granata i primi a passare al 19' con Elmas, al terzo centro in quattro gare. La parte alta della traversa ferma il colpo di testa di Valenti (45'), ma i ducali trovano il pareggio al 60' con Pellegrino, appena entrato. Adams al 72' riporta avanti gli ospiti, ma ancora Pellegrino trova la prima doppietta in Serie A. Tra Como e Venezia finisce 1 a 1. Avanti per tutta la gara con Ikoné , la squadra di Fabregas viene raggiunta all'ultimo respiro da un rigore trasformato da Gytkjaer al 95'.