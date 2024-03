Costo “influencer”, Sinnaggagghiri rileva la Severina: “A breve il locale per tutti i bikers”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Capelli alle spalle spesso raccolti in un codino, parlantina sciolta, risata fragorosa e sguardo che buca lo schermo. C’è grande curiosità tra i tornanti del Costo dopo l’annuncio del noto youtuber Sinnaggaghiri in cui il 27enne vicentino ha condiviso tramite una serie di video sulla piattaforma web, l’acquisto dell’iconico immobile lungo la famosa strada che sale verso l’Altopiano dei Sette Comuni, nel comune di Cogollo del Cengio.

Una struttura di proprietà dell’indimenticata Severina Capovilla fino alla fine dello scorso anno quando la storica barista, dopo 62 anni di onorata attività, ha salutato tutti per andare in pensione. Non prima di girare proprio col giovane influencer alcuni simpatici video che immortalano sia il momento del rogito che le affettuose “raccomandazioni” della veterana dei banconi al neo proprietario. E lui, all’anagrafe Denis Tarantello classe 1996, con oltre 340mila followers solo su instagram, ha per un attimo smessi i panni un po’ irriverenti del motociclista spericolato per condividere un po’ il suo sogno, rivelando un lato quasi inedito al quale ha contributo anche la nonna dello stesso, salita sul posto a bordo di una supercar da 630 cavalli per dare la sua “benedizione” nonostante la preoccupazione per l’investimento: un ampio piano terra con correlate pertinenze esterne destinate a locale pubblico sotto, appartamento privato con vista sulla pianura invece al primo piano.

E se ancora non è dato sapersi se quella diventerà la prima casa dell’effervescente comunicatore, trapelano invece molti dettagli sul locale che stando a quanto comunicato dovrebbe aprire subito dopo l’estate: “Prova a pensare a tutti i motociclisti e agli appassionati di motori – ha spiegato il Sinna ad una nonna in pena per l’impegno assunto dal famoso nipote – che qui a 500 metri troveranno il loro punto di riferimento”. Una ristrutturazione con adeguamento alla recenti normative quella raccontata al pubblico, intrapresa grazie a numerose consulenze oltre che con il supporto di molte imprese della zona, sollecitate a candidarsi per partecipare ai lavori: un mix tra modernità e rispetto per quel gusto un po’ rustico adatto alla location dove, nonostante l’assenza di un allacciamento diretto all’acquedotto e alla rete di distribuzione gas, si potrà anche riempire lo stomaco.

Aperte anche le candidature per lo staff: un progetto ambizioso e ragionato per mesi per il quale, viste le frequentazioni dell’influencer, è facile supporre arriverà in zona – magari proprio per il grande opening – anche qualche volto noto dello sport o dello spettacolo: non resta che attendere.