Mosson, utilitaria fuori controllo si schianta su un lampione: una persona ferita

Nell’uscita di strada di una piccola utilitaria a Mosson di Cogollo del Cengio, nel primo pomeriggio, una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale in codice giallo, dopo essere stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Alla base dell’uscita di strada – avvenuta poco dopo le 14 – secondo alcune testimonianze raccolte sul posto potrebbe esserci un guasto meccanico accorso ai freni di una Hyundai i10 di colore azzurro, che stava transitando in via Centro, in discesa, quando il guidatore ha perso il contro del mezzo nell’affrontare la curva, finendo per schiantarsi contro un palo della segnaletica verticale ed un lampione dell’illuminazione pubblica, divelti. L’auto si è quindi fermata, rimanendo inclinata e appoggiata al muro di un’abitazione sulla sua destra.

Tre le persone all’interno della piccola utilitaria: due uomini e una donna. Uno di questi, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco, arrivati sul posto con un mezzo insieme ad un’ambulanza del Suem 118 e ad una pattuglia dei carabinieri. L’uomo è stato, come detto, portato in ospedale a Santorso con un codice giallo di media gravità. Sul posto presente anche il sindaco Piergildo Capovilla, per sincerarsi della situazione.

