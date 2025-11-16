Atp Finals: in finale sarà ancora Sinner – Alcaraz

Qualificatosi come primo nel gruppo Borg, il tennista altoatesino ha battuto Alex De Minaur 7-5, 6-2 in un'ora e 52 minuti. Il numero 2 al mondo diventa il terzo giocatore capace di raggiungere la finale in tutti e quattro gli Slam e alle ATP Finals nella stessa stagione, dopo Federer (2006 e 2007) e Djokovic (2015 e 2023). In finale oggi (dalle 18) lo attende lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha superato in una semifinale senza storia, il canadese Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2 6-4.

“È stata una partita molto difficile soprattutto all'inizio perché Alex ha servito molto bene – ha commentato Sinner -. Nel secondo set ho cercato di alzare il livello e sono riuscito a rubargli il servizio velocemente, trovando la giusta fiducia”.

Sono nove i successi di fila dell'altoatesino alle Finals di Torino: “Per tutti noi è l'ultimo torneo dell'anno, siamo tutti stanchi e ho la fortuna di avere il pubblico dalla mia parte che mi dà una spinta in più. Giocare in casa è speciale, la finale sarà molto difficile ma sono molto contento di poterla giocare in Italia”.

Dopo la vittoria contro Auger-Aliassime che vale la finale delle Atp Finals contro Sinner, Carlos Alcaraz sceglie l'italiano per parlare al pubblico di Torino: “Sono felice di giocare un'altra grande partita contro Jannik in questo campo. Sarò molto concentrato, so che ci saranno molte persone che tiferanno per lui, ma almeno tre o quattro faranno il tifo per me.. Io devo restare concentrato sulle cose che devo fare per giocare il mio miglior tennis e poterlo battere”.

“Sono super contento di come ho giocato stasera – ha aggiunto lo spagnolo – ero solido e molto concentrato a non lasciar spazio al mio avversario. L'ho fatto tutta la partita perché dovrò fare un grande match domani”.

Poi in conferenza stampa: “Essere il numero uno significa che ho giocato davvero bene per tutta la stagione su tutte le superfici. Jannik (Sinner) sta giocando al meglio e giochiamo davanti al suo pubblico, quindi direi che è il favorito. Vorrei non dirlo ma è così. Sono pronto ad accettare la sfida e a giocare un tennis davvero buono”.