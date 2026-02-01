Scontro fra moto sul Costo: veicoli in colonna fino a Tresché Conca

Due moto si sono scontrate nel pomeriggio lungo la strada provinciale 349 del Costo a Cogollo del Cengio, all’altezza dell’ottavo tornante. Solo ferite lievi per i due centauri.

L’urto è avvenuto intorno alle 15. Ancora in via di definizione le cause dell’incidente: i due motociclisti si sono “toccati”, per fortuna senza gravi conseguenze. I due centauri sono stati soccorsi dal Suem 118 e portati in ambulanza all’ospedale di Santorso in codice verde, con solo qualche contusione.

Lo scontro ha avuto però pesanti ripercussioni sul traffico in discesa dall’Altopiano, favorito dalla giornata soleggiata e dalla recenti nevicate che hanno portato molte persone in montagna.

La colonna di veicoli infatti ha raggiunto i sette chilometri, raggiungendo l’abitato di Tresché Conca: è ancora in fase di smaltimento.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.