Colpo notturno allo sportello bancomat in centro. Banda all’assalto di Volksbank

Tornano i blitz notturni ai bancomat in Altovicentino, con stavolta una filiale di Volksbank di Thiene, a due passi dal centro storico della città, ad essere presa di mira da una banda di ignoti che dopo il “colpo” si è data alla fuga. L’assalto inatteso risale a stanotte, intorno alle 2.15, in viale Bassani a fianco del Teatro Comunale.

Le modalità della rapina non sono state per ora rese note dai carabinieri della compagnia di Thiene, che hanno avviato le indagini stamattina, e la cui sede tra l’altro dista meno di un chilometro. E che in una manciata di minuti sono giunti sul posto allo scattare dell’allarme.

I malviventi – tre o quattro persone secondo la testimonianza di un cittadino che risiede nelle vicinanze – avrebbero fatto innescare una microesplosione, con forte rumore udito dagli abitanti della zona, svegliati di soprassalto dal fragore. Tante le luci che si sono accese in quel momento nella zona. Parte delle banconote depositate nella cassa continua sono state arraffate, anche se non si tratterebbe di “grosse somme” considerando che l’assalto è avvenuto sul finire del week end.

L’ammanco risulta in via di quantificazione da parte del personale della filiale thienese del circuito Volksbank. In attesa della ricostruzione di quanto avvenuto, dalla testimonianze di alcuni residenti che hanno udito il “botto” in piena notte è lecito pensare al meccanismo assai diffuso in ambito criminale della cosiddetta “marmotta“. Vale a dire un congegno esplosivo alimentato a gas che viene inserito nel dispositivo automatico attraverso un foro, ricavato con un trapano o altri arnesi da scasso. Un uomo faceva “da palo” in strada mentre in complici agivano indisturbati con rapidità.

I danni allo sportello bancomat – divelto e già smontato nel corso della mattinata di lunedì – ammonterebbero a svariate migliaia di euro, probabilmente superando l’effettivo valore del denaro rubato dai malfattori, che sarebbero fuggiti a bordo di un’auto con assetto sportivo giunta davanti al Teatro per caricare i fuggitivi. Come avviene in questi casi, le indagini sono legate alle informazioni utili che potranno fornire le videocamere di sorveglianza pubblica e privata. In particolare si cerca una vettura di marca Audi e di colore bianco, utilizzata per la fuga.